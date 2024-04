Emiliano Martínez provoca a torcida francesa do Lille, que o vaiou durante todo o jogo - Sameer Al-Doumy/ AFP

Publicado 18/04/2024 19:38

Emiliano Martínez foi o herói da classificação do Aston Villa para a semifinal da Liga Conferência, mas também protagonizou um momento raro, de receber o segundo cartão amarelo e não ser expulso. Isso aconteceu na vitória na disputa por pênaltis contra o Lille, que venceu por 2 a 1 no tempo regulamentar do jogo de volta, na França - mesmo placar a favor dos ingleses na ida.

O goleiro é conhecido pelo lado provocador, principalmente em disputa por pênaltis, como fez na final da Copa do Mundo de 2022, conquistada pela Argentina sobre a França, o que garantiu a ele muitas vaias durante toda a partida desta quinta-feira (18). E como sempre faz, tratou de desestabilizar os adversários. Ao pegar a primeira cobrança do Lille, de Bentaleb, o argentino dançou e fez sinal de silêncio para a torcida adversária, recebendo o segundo cartão amarelo.



Entretanto, a regra do futebol abre uma exceção para esse tipo de punição nas penalidades. Os cartões tomados durante o jogo, incluindo a prorrogação, não são levados para as cobranças, segundo determinação da International Board, o órgão que regulamenta o jogo.



Ou seja, Martínez teve zerado o amarelo recebido no primeiro tempo da partida e, por isso, foi punido novamente e não acabou expulso. Sorte do Aston Villa, que ainda viu o goleiro pegar mais uma cobrança do Lille, de Benjamin André, o que garantiu a classificação.



Na conquista do tricampeonato da Copa do Mundo da Argentina, ele também pegou dois pênaltis da França, assim como fez dancinha e provocou os adversários. Diante da reclamação dos franceses, a Fifa estipulou uma nova regra que proíbe provocação antes ou depois das cobranças.