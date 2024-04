Casemiro - AFP

Publicado 18/04/2024 14:25

Rio - Jogadores da seleção brasileira na última Copa do Mundo, o volante Casemiro, de 32 anos, e o atacante Antony, de 24 anos, podem estar com os dias contados no Manchester United. De acordo com informações do jornal britânico "Daily Mail", o clube inglês irá colocá-los na janela de transferências do meio do ano.

Sir Jim Ratcliffe, novo proprietário de 25% dos Red Devils, estaria montando uma equipe de trabalho para reconstruir o futebol do clube inglês. Além dos brasileiros, a lista contaria com mais de dez outros jogadores. A permanência de Erik ten Hag, treinador do United, também é incerta.

A intenção principal do Manchester United com as saídas é cumprir as regras do Fair Play Financeiro. De olho em novos talentos do futebol sul-americano, o clube inglês poderá gerar dinheiro com vendas, ou diminuir a folha salarial do elenco.

Casemiro chegou ao United em 2022, após passagem vitoriosa pelo Real Madrid. O clube inglês teria desembolsado algo em torno de 60 milhões de euros (R$ 312 milhões na cotação da época) pelo volante. Ele tem contrato até junho de 2026. Já Antony foi comprado no mesmo ano por cerca de (95 milhões de euros, o equivalente a quase R$ 516 milhões na época), junto ao Ajax. Ele tem contrato até junho de 2027.