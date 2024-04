Boca e River se enfrentarão nas quartas da Copa da Liga Argentina - Alejandro Pagni / AFP

Publicado 17/04/2024 00:00 | Atualizado 17/04/2024 14:49

Argentina - Boca Juniors e River Plate irão se enfrentar nas quartas da Copa da Liga Argentina. No entanto, o duelo que acontece no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília), terá uma pitada especial. Será o primeiro clássico com a presença das duas torcidas desde a final da Libertadores de 2018, em Madrid.

Desde 2013, o futebol argentino não possui a presença de torcida visitante, na tentativa de combater a violência nos estádios. Entretanto, na Copa da Liga Argentina, a partir das quartas de final, os confrontos acontecem em jogo único disputado em campo neutro, o que permite termos os torcedores rivais no clássico.

A Copa da Liga Argentina é dividida em dois grupos com 14 equipes cada e os quatro primeiros de cada chave avançam às quartas de final. O River foi o líder do Grupo A, vencendo o Instituto por 3 a 1, na última segunda (15), para garantir a liderança. O Boca ficou em quarto no Grupo B, assegurando sua vaga para o mata-mata derrotando o Godoy Cruz por 1 a 0, na última terça (16).