Cristiano Ronaldo jogou pela Juventus por três temporadas - AFP

Cristiano Ronaldo jogou pela Juventus por três temporadasAFP

Publicado 17/04/2024 18:16

A Juventus terá de pagar a Cristiano Ronaldo pagar 10 milhões de euros (cerca de R$ 55,4 milhões). A quantia milionária deve-se a uma ação na Justiça da Itália, na qual o craque português cobrava por valores não pagos durante a pandemia de covid-19.

Cristiano Ronaldo, que atualmente está no Al-Nassr, da Arábia Saudita, pedia 19,5 milhões de euros (R$ 109 milhões). Segundo o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', a quantia definida pela Justiça, entretanto, representa o valor líquido do que o craque português pedia.



Durante a pandemia, quando não houve jogos e não conseguiu arrecadar dinheiro, a Juventus pediu aos jogadores que abrissem mão de parte dos vencimentos. Entretanto, o clube não se preparou nas temporadas seguintes para quitar parte dos salários daquela época.



A relação de Cristiano Ronaldo com a Juventus durou três temporadas, com 134 jogos e 101 gols, além de cinco títulos. Em 2020/21, o português definiu sair do clube e foi para o Manchester United.