Carlo Ancelotti e Pep Guardiola em partida pela Liga dos CampeõesAFP

Publicado 18/04/2024 10:00 | Atualizado 18/04/2024 10:00

Rio - Cobranças de pênalti são momentos delicados no futebol e muitos jogadores ficaram marcados por erros em partidas decisivas. Na última quarta, o Real Madrid avançou para a semifinal da Liga dos Campeões ao eliminar o Manchester City nas penalidades. O treinador Carlo Ancelotti revelou que um brasileiro do clube espanhol pediu para não participar das cobranças.

"Os pênaltis são uma aposta, mas a verdade é que eu tinha muita confiança nos jogadores. Antes de sair de Madri, colocamos os jogadores que tinham mais confiança, mas muitos queriam bater. Apenas Militão me disse que Ederson lhe conhece muito bem, então era melhor não bater", revelou o italiano.

Militão e Ederson jamais jogaram no mesmo clube, mas fizeram parte do elenco da seleção brasileira que disputou a última Copa do Mundo no Catar. Curiosamente, o Brasil acabou sendo eliminado na competição nas cobranças de pênalti para a Croácia.

Na ocasião, nem Militão nem Ederson estavam envolvidos. O zagueiro foi substituído e não cobrou pênaltis, enquanto o goleiro estava no banco. Rodrygo, do Real Madrid, estava presente e acabou perdendo uma cobrança na eliminação brasileira.