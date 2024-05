Domènec Torrent treinou o Flamengo em 2020 - Marcelo Cortes / Flamengo / Divulgação

Domènec Torrent treinou o Flamengo em 2020Marcelo Cortes / Flamengo / Divulgação

Publicado 03/05/2024 14:02

México - Ex-treinador do Flamengo, o espanhol Domènec Torrent comandará o Atlético San Luis, do México. O técnico de 61 anos firmou contrato válido por dois anos e deve ser anunciado pelo clube mexicano nas próximas horas. As informações são do jornalista Cesar Luis Merlo.

Domènec viria com bons olhos a ida ao Atlético San Luis, que terá a saída do brasileiro Gustavo Leal ao final da temporada. O espanhol teria tempo para iniciar a pré-temporada no clube mexicano já pensando em 2024/25.

Doménec estava sem clube desde sua saída do Galatasaray, da Turquia, onde fez 19 jogos e conquistou sete vitórias. Desde então, o espanhol foi sondado por diversos clubes, incluindo brasileiros: Athletico-PR e São Paulo já buscaram a contratação do treinador de 61 anos, mas optou por outros nomes.

Domènec Torrent treinou o Flamengo em 2020, mas não durou no comando do clube. Foram apenas 26 jogos entre agosto e novembro, com 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas.