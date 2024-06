Troféu da Premier League - Divulgação / Premier League

Publicado 06/06/2024 12:27

Inglaterra - Os clubes da Premier League decidiram, em votação realizada nesta quinta-feira (6), manter o uso do árbitro de vídeo (VAR) para a próxima temporada, que começa em agosto. No entanto, os times ingleses decidiram fazer melhorias no sistema visando benefício das partidas e dos torcedores.



A decisão foi tomada durante a Assembleia Geral Anual do Campeonato Inglês, com participação dos 20 clubes que disputam da elite. Eles votaram para não descartar os árbitros assistentes de vídeo em decisões importantes em campo, apesar de uma série de controvérsias na temporada passada.



A Premier League, em comunicado, informou que deseja reduzir os atrasos nos jogos enquanto as decisões são tomadas, sendo a introdução da tecnologia de impedimento semiautomática fundamental para que este caminho seja seguido.

"A tecnologia fornecerá um posicionamento mais rápido e consistente da linha de impedimento virtual, com base no rastreamento ótico do jogador", afirmou a liga, em comunicado.

O impedimento semiautomático deve ser adotado no último trimestre de 2024. A medida já havia sido anunciada pela liga em abril, semanas antes do término da temporada. Os anúncios das decisões devem ser comunicadas para todo estádio, assim como replays nos telões.