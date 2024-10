Gerard Piqué - Reprodução / Instagram

Gerard PiquéReprodução / Instagram

Publicado 17/10/2024 13:55

Rio - Ídolo do Barcelona, Gerard Pique reforçou a lista de críticos ao calendário do futebol. O ex-jogador reprovou o formato de competições como o novo Mundial de Clubes e a Liga das Nações, e sugeriu mudanças nas ligas nacionais para diminuir a quantidade de jogos e o risco de lesões nos jogadores.

"São muitos jogos, e, agora, estamos vendo os jogadores dizerem: 'Ouçam, nós vamos nos lesionar'. Há sempre jogos a cada três dias, nós não temos tempo para descansar no verão. Eu sugeriria reduzir as partidas. Em vez de 20, por que não fazem campeonatos com 16 equipes?", disse.

Gerard Pique esteve presente no Leaders Week, evento de lideranças esportivas em Londres, na Inglaterra. O ex-jogador fez duras críticas à criação da Liga das Nações e ao novo formato do Mundial de Clubes, e alegou que as competições tem objetivo gerar lucro e que não beneficia os atletas.

"Entendo que queiram gerar mais receitas, mas para o bem do futebol acho que poderia ser muito melhor ter menos partidas, mas mais experiências premium e exclusivas. Seria mais fácil entreter o público, e os jogadores teriam menos jogos", sugeriu.

O calendário do futebol tem sido muito criticado na Europa nos últimos anos. Recentemente, jogadores do Manchester City, como Rodri e De Bruyne, além do técnico Pep Guardiola, se manifestaram contra o número elevado de partidas numa temporada.