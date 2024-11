Marta comemorando o título do Orlando Pride na NWSL - Kyle Rivas/AFP

Marta comemorando o título do Orlando Pride na NWSLKyle Rivas/AFP

Publicado 24/11/2024 09:41

O Orlando Pride, time da craque brasileira Marta, sagrou-se campeão pela primeira vez da NWSL (National Women's Soccer League), a liga de futebol feminino dos Estados Unidos. A conquista veio após a vitória sobre o Washington Spirit por 1 a 0, em Kansas City, no Missouri. O gol foi marcado pela atacante Barbra Banda, de Zâmbia.

O momento decisivo veio ainda no primeiro tempo. Recebendo uma bola cortada da meia Angelina, Barbra acelerou pela direita até a linha de fundo, driblou sua defensora e disparou por baixo contra a goleira.

Marta é a camisa 10 da equipe e está na franquia desde 2017, tendo passado por oito temporadas até conquistar o título inédito com o time estadunidense. O troféu também consagra a seis vezes eleita como melhor jogadora do mundo devido à sua confiança no projeto.

Com 11 gols marcados na temporada, Marta teve sua segunda melhor performance pelo Orlando Pride desde o primeiro ano. A brasileira foi eleita para a seleção do campeonato e é uma das cinco indicadas à melhor jogadora da NWSL 2024.