Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, deverá receber a final da Copa do Mundo de 2030 - Divulgação/Real Madrid

Publicado 30/11/2024 11:41 | Atualizado 30/11/2024 11:42

A Fifa apresentou a intenção de realizar o jogo inaugural e a final da Copa do Mundo de 2030 nos badalados Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, e Camp Nou, do Barcelona. O Grande Estádio Hassan II, ambicioso projeto para erguer a maior arena do mundo em Marrocos, também é candidato para abrigar uma dessas duas partidas do Mundial.

Espanha, Marrocos e Portugal ancoram a candidatura única para abrigar a Copa do Mundo de 2030. O projeto lista de 20 estádios para a competição: 11 em Espanha, 6 em Marrocos e 3 em Portugal. O requisito mínimo da Fifa para o Mundial são de 14 arenas. Dos 20 estádios, um está construído e vários passarão por reformas.

Além oferecer o Santiago Bernabéu e o Camp Nou, a Espanha propõe fazer amplas reformas de outros cinco estádios (La Coruña, Las Palmas, Málaga, Sevilla e Zaragoza). Cinco dos seis estádios apresentados por Marrocos irão sediar jogos da Copa das Nações Africanas de 2025. Já as três arenas de Portugal acolheram jogos da Euro de 2004.

A candidatura conjunta de Espanha, Marrocos e Portugal propôs 17 possíveis cidades-sede: 9 em Espanha, 6 em Marrocos e 2 em Portugal. O projeto afirma que a viagem entre as diferentes localidades não excede, em nenhum caso, 3 horas de duração.

O Santiago Bernabéu foi construído em 1947, passou recentemente por uma grande reforma que incluiu a instalação de uma cobertura retrátil e um campo que pode ser guardado no subsolo, o que permite a utilização do espaço para outros fins.

Já o Camp Nou é de 1957 e está passando por uma grande reforma que aumentará sua capacidade para mais de 100 mil espectadores. O mínimo exigido pela Fifa para um estádio de abertura ou final de Mundial é de 80 mil lugares.

O terceiro candidato a sediar o primeiro jogo ou a final da Copa, o Grande Estádio Hassan II, tem conclusão está prevista para o final de 2028. A capacidade prevista é de 115 mil torcedores. O estádio é localizado entre Casablanca e Rabat.