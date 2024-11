Ancelotti também admitiu que Mbappé não vive seu melhor momento no Real - Javier Soriano / AFP

Publicado 30/11/2024 11:07

Rio - Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti confirmou o retorno de Rodrygo para o duelo com o Getafe no domingo (30), às às 12h15 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O jogador brasileiro voltou a treinar com o grupo após se recuperar de uma lesão muscular na perna esquerda.