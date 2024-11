Felipe Drugovich é o piloto reserva da Aston Martin - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 30/11/2024 14:45

Rio - O piloto Felipe Drugovich vai receber uma nova oportunidade na Fórmula 1. O brasileiro vai pilotar o carro do canadense Lance Stroll, da Aston Martin, no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi, a última etapa da temporada, no dia 6 de dezembro.

Além disso, Drugovich também foi escalado para os testes de jovens pilotos na pós-temporada, no Circuito Yas Marina. Será a segunda vez neste ano que o piloto brasileiro vai pilotar o carro da Aston Martin. No GP do México, fez a sua estreia no AMR24 no primeiro treino livre.

Campeão da F2 em 2022, Drugovich se tornou piloto reserva da Aston Martin. No ano passado, ele fez o segundo melhor tempo do primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi. Já neste ano, fez apenas o 18º, no México. O monoposto da equipe sofreu uma queda de desempenho desde 2023.

O regulamento da F1 determina que as equipes concedam oportunidades aos pilotos de suas academias para ganho de experiência, cedendo os assentos em algumas sessões de treino livre durante a temporada. Felipe Drugovich será acompanhado de Jak Crawford, piloto da Academia da Aston Martin.