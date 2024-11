Oscar Piastri faturou a corrida sprint do GP do Catar deste sábado (30) - Andrej Isakovic / AFP

Publicado 30/11/2024 12:50

Catar - Lando Norris liderou praticamente de ponta a ponta a corrida sprint do GP do Catar de Fórmula 1, porém, na reta de chegada, cedeu a vitória para seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. George Russell, da Mercedes, completou o pódio.

Ao abrir passagem para o companheiro, Norris devolveu o presente que Piastri havia lhe dado na corrida sprint em São Paulo. Na ocasião, o britânico contou com a ajuda do australiano para conseguir a vitória na prova. O triunfo foi fundamental para o manter vivo na disputa pelo título. Porém, Max Verstappen acabou garantindo o tetracampeonato no último domingo (24)