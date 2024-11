Raphinha fez o gol de empate do Barcelona contra o Las Palmas - Josep Lago / AFP

Publicado 30/11/2024 12:18

Raphinha até deixou sua marca, mas não conseguiu evitar a derrota do Barcelona para o Las Palmas, por 2 a 1, neste sábado (30), pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro fez um belo gol aos 15 minutos do segundo tempo.

Apesar do jogador da Seleção ter balançado as redes, foi o Las Palmas quem abriu o placar. Logo no início da etapa final, Sandro Ramírez fez o primeiro gol do jogo após grande saída de trás da equipe, que começou com o goleiro e terminou no ataque.

Pouco tempo depois, Raphinha igualou o marcador depois de receber na entrada da área e finalizar no canto do goleiro, dando sequência ao grande início de temporada que faz.

Porém, o Las Palmas tratou de estragar a festa do torcedor catalão, que comemorava o aniversário de 125 anos do clube, completados na última sexta-feira (29). Seis minutos depois de Raphinha empatar, Fábio Silva recebeu lançamento no meio e bateu na saída do goleiro para dar ponto final ao duelo.

Com a derrota, o Barcelona pode ter sua vantagem de quatro pontos na liderança para o Real Madrid encurtada. O clube merengue encara o Getafe no domingo (1º), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.