Alexandre de Moraes iniciou uma discussão com Flávio Dino sobre campanha da torcida do CorinthiansMarcelo Camargo / Agência Brasil

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, contribuiu para a vaquinha realizada pela torcida do Corinthians para quitação de dívida da Neo Química Arena. Ele é torcedor declarado do clube paulista. No entanto, sua ação acabou gerando um debate durante uma sessão no plenário.

A discussão começou com Flávio Dino, também ministro da Corte, que fez uma brincadeira ao esclarecer que era contra a venda de Memphis Depay para sanar as dívidas do estádio. Moraes, no entanto, rebateu o comentário logo em seguida, afirmando que "não há dívida", pois ela será paga pelos corintianos.

"Não há dívida. Haverá uma conta na Caixa Econômica Federal, aberta para pagamento do Pix, e todos os corintianos pagarão e vai sobrar dinheiro. Eu não vou mais te dar as camisas que eu prometi", disse Moraes.

Até o momento, a campanha já arrecadou quase R$ 15 milhões, com doações começando a partir do valor mínimo de R$ 10. A dívida com a Caixa Econômica Federal pelo estádio gira em torno de R$ 710 milhões.