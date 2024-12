Gyokeres marcou três gols na goleada do Sporting sobre o Manchester City - Filipe Amorim / AFP

Gyokeres marcou três gols na goleada do Sporting sobre o Manchester CityFilipe Amorim / AFP

Publicado 04/12/2024 10:40 | Atualizado 04/12/2024 10:43

Manchester (ING) - Os rivais City e United prometem uma forte disputa para contratar o atacante Viktor Gyökeres, do Sporting, de Portugal, na próxima janela de transferências. Segundo a imprensa britânica, os clubes de Manchester apostam em portugueses que já trabalharam com o jogador sueco e podem investir até 70 milhões de euros (cerca de R$ 445 milhões).

O Manchester City aposta suas fichas em Hugo Viana, ex-diretor do clube português. Já o United, por sua vez, acredita no técnico Rúben Amorim, um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do jogador. Gyökeres é o artilheiro da temporada na Europa com 33 gols em 27 jogos. Barcelona, da Espanha, e Paris Saint-Germain, da França, também possuem interesse no sueco.

O Sporting acredita que a saída de Gyökeres é inevitável. O clube português deseja negociá-lo por 100 milhões de euros (R$ 634,5 milhões na cotação atual) caso saia no início da temporada 2025/26. Porém, os lusitanos estariam dispostos a aceitar 70 milhões de euros (cerca de R$ 445 milhões) se tentarem na próxima janela, em janeiro.