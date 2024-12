Mbappé é consolado por Jude Bellingham após perder pênalti - AFP

Publicado 05/12/2024 12:00 | Atualizado 05/12/2024 12:09

Madri (ESP) - Kylian Mbappé foi mais uma vez alvos de críticas no Real Madrid. Após perder pênalti na derrota por 2 a 1 diante do Athletic Bilbao, nesta quarta-feira (4), o jogador francês foi alvo de críticas da imprensa espanhola.

O jornal Marca disse que "o Real Madrid se acostuma a perder" e destacou que Mbappé "ainda não está à altura". Já o jornal As afirmou que "não há consolo" para o momento do time merengue é que a nova derrota foi um "desastre".

Com a derrota, o Real Madrid ficou com 33 pontos em segundo lugar, quatro atrás do líder Barcelona. O time merengue volta a campo no próximo sábado (7), às 17h (de Brasília), contra o Girona, fora de casa, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol.