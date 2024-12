Ednaldo Rodrigues cumprimenta o técnico Dorival Júnior - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 05/12/2024 10:15 | Atualizado 05/12/2024 10:16

Rio - A CBF marcou uma reunião com o técnico Dorival Júnior para iniciar o planejamento para 2025. O encontro será realizado nesta sexta-feira (6), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, segundo o portal "UOL".

O presidente Ednaldo Rodrigues tem confiança no trabalho do técnico Dorival Júnior e pretende manter a comissão técnica para os jogos contra Argentina e Colômbia, em março, pelas Eliminatórias. O Brasil é o quinto colocado, com 18 pontos.

Após o empate com o Uruguai, em Salvador, em novembro, o presidente Ednaldo Rodrigues elogiou o trabalho do técnico Dorival Júnior. A seleção brasileira foi vaiada após o tropeço dentro de casa, mas a opinião interna, inclusive dos jogadores, é que o trabalho é positivo.

A ideia da reunião é fazer uma avaliação do trabalho, apontar pontos positivos e negativos, e corrigi-los para o próximo ano. A expectativa interna na CBF é que o Brasil volte a vencer nos compromissos de março para recuperar a estabilidade e encaminhar a classificação para a Copa do Mundo de 2026.