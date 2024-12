O lateral Pol Arnau, de 19 anos, defendeu duas cobranças de pênaltis contra o Girona, pela Copa do Rei da Espanha - Divulgação / UD Logroñés

Rio - O UD Logroñés, da quarta divisão espanhola, fez história na Copa do Rei. O modesto clube eliminou o Girona, terceiro colocado do Campeonato Espanhol na última temporada, na disputa de pênaltis, por 4 a 3. A curiosidade fica por conta do jovem lateral Pol Arnau, de 19 anos, que assumiu o gol e defendeu duas penalidades, incluindo do astro Stuani.

Após o empate sem gols no tempo regulamentar, o jogo foi para a prorrogação. O UD Logroñés segurou a igualdade e levou a decisão para as penalidades. Durante o tempo extra, o goleiro Enrique Royo Herranz, capitão do time, precisou deixar o campo. A equipe já tinha feito todas as substituições, incluindo a extra, a precisou colocar um jogador de linha na meta.

A responsabilidade sobrou para o lateral-esquerdo Pol Arnau, filho do ex-goleiro Francesc Arnau, que jogou no Barcelona e morreu em 2021. Na disputa de pênaltis, o jovem defendeu as cobranças de Abel Ruíz e Christian Stuani, e foi decisivo para a classificação da equipe da quarta divisão espanhola para a terceira fase da Copa do Rei.