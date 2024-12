Luis Roberto é narrador da Globo - Foto: João Miguel Júnior/Globo

Publicado 05/12/2024 14:06

Rio - Principal narrador da TV Globo, Luis Roberto foi alvo de críticas na Web por conta de seu desempenho durante a penúltima rodada do Brasileirão. A transmissão do jogo entre Botafogo e Internacional, comandada por ele, estava com tela dividida no momento do golaço de falta de Estêvão, do Palmeiras, que adiou o título alvinegro. Porém, a falta de empolgação na narração do gol alviverde incomodou alguns torcedores.

O gol de falta do Palmeiras saiu aos 44 minutos do segundo tempo e impediu que o Botafogo fosse campeão com uma rodada de antecedência. Se o time de Abel Ferreira empatasse, a vitória por 1 a 0 teria garantido que o troféu iria para General Severiano.

Agora, o Botafogo depende de apenas um empate na última rodada para ficar com o título. O Glorioso enfrenta o São Paulo, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.

Veja a repercussão:

Isso é jeito do Luís Roberto narrar o gol de falta do Palmeiras em plena tela dividida????



Velório! — Vinicius Paiva (@vpaiva_btj) December 5, 2024

Olha a "alegria" do Luis Roberto no gol do Estevão. — Victor (@V1c10rCrf) December 5, 2024

Se o Luis Roberto no sábado foi muito correto com os atleticanos, hoje tá vacilando com os palmeirenses. O campeonato segue em aberto de forma factível, não é apenas um adiamento de algo certo. Todos os gols de BH mereciam ter sido narrados no mesmo tom na tela dividida. — Lucas Félix (@lucasfelix) December 5, 2024

Que golaço do Estevão com a narração mais sem graça da história do Luis Roberto #CRUxPAL — Jonah W.W (@BKWscar) December 5, 2024