O equatoriano Kevin Mercado e o argentino Matías Roskopf jogarão o Campeonato Carioca pelo Maricá - Fotos de divulgação /Maricá

O equatoriano Kevin Mercado e o argentino Matías Roskopf jogarão o Campeonato Carioca pelo MaricáFotos de divulgação /Maricá

Publicado 05/12/2024 13:22

O Maricá contratou dois jogadores sul-americanos para o Campeonato Carioca de 2025. O argentino Matías Roskopf e o equatoriano Kevin Mercado são alguns dos novos nomes para o elenco que disputará pela primeira vez a elite estadual, e estreia no dia 11 de janeiro, contra o Botafogo.



Matías foi revelado pelo Boca Junios e atuou pelas seleções argentinas sub-15 e sub-17, mas não chegou a jogar pelo tradicional clube nos profissionais. Ele tem passagens pelo futebol uruguaio, romeno, cipriota, canadense e mexicano.



"Estou muito animado com a oportunidade de atuar no futebol brasileiro. Não há dúvidas que vou demonstrar o meu melhor dentro de campo para ajudar o Maricá em seus objetivos. Não vai faltar luta, garra e empenho para este momento único do clube", disse o argentino.



Já Mercado foi revelado pela LDU e atuou pelo Equador no sub-17 e sub-20. Além de clubes do Equador, ele jogou também pelo time B do Granada, da terceira divisão da Espanha, e Necaxa, do México, assim como no futebol argentino e búlgaro.



"Todos me deram total suporte para aceitar esse novo desafio, e estou muito feliz com a oportunidade de atuar no Brasil, que tem um futebol muito competitivo. Espero ajudar o Maricá dentro daquilo que teremos como meta na próxima temporada", afirmou o equatoriano.

Além do Campeonato Carioca, o Maricá também disputará a Série D do Brasileiro em 2025.