Cristo Redentor e, ao fundo, o Maracanã, que será palco da final do Campeonato Carioca de 2025Vanderlei Almeida/AFP

Publicado 26/11/2024 14:03 | Atualizado 26/11/2024 16:23

Os clubes do Rio decidiram manter o regulamento do Campeonato Carioca, assim como as mesmas 15 datas, mesmo com a competição terminando no fim de março. Com a definição em Conselho Arbitral nesta terça-feira (26), a disputa da primeira fase será em pontos corridos, com 12 clubes e 11 rodadas, com os quatro melhores colocados classificando-se para a semifinal.



Clássicos da metade para o fim do Carioca

Ao contrário de outros anos, os clássicos ficarão para a parte final do Carioca. Com isso, o primeiro confronto entre rivais será Botafogo x Fluminense, na 6ª rodada, em 29 ou 30 de janeiro.

Com início previsto para 11 de janeiro, o regulamento do torneio obriga os quatro grandes do Rio, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, a colocarem seus times principais após a quarta rodada. Ou seja, até 22 de janeiro, com apenas mais 10 dias de preparação.



O Glorioso, caso chegue à final do Mundial de Clubes, pode ser que seja liberado para utilizar reservas por mais tempo. Afinal, neste caso, só retornaria das férias em meados do mês.

Mudanças no regulamento

Entra as mudanças no regulamento está a não inclusão de um artigo sobre premiação ao campeão. Segundo a Ferj, as receitas adquiridas com direitos de TV, patrocínio, entre outras, serão divididas pelos 12 participantes. Só haverá prêmio em dinheiro se houver uma receita extraordinária, o que não ocorreu nos últimos anos.



Motivo de polêmica em 2024, a análise da arbitragem também terá uma mudança. Será criado um colegiado entre clubes e representantes dos árbitros para discutir os critérios para uso do VAR. A publicação deve ocorrer em até três dias antes do início da competição.

A primeira rodada do Carioca de 2025



Nova Iguaçu x Vasco

Flamengo x Boavista

Botafogo x Maricá

Fluminense x Sampaio Corrêa

Madureira x Volta Redonda

Bangu x Portuguesa