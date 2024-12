Presidente da Fifa, Gianni Infantino - AFP

Presidente da Fifa, Gianni Infantino AFP

Publicado 11/12/2024 13:01 | Atualizado 11/12/2024 13:23

Rio - A Fifa definiu nesta quarta-feira (11) as sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034. O Mundial que marca o centenário da competição terá sede tripla com Espanha, Portugal e Marrocos, mas haverá três jogos no Uruguai, Argentina e Paraguai. Já a edição seguinte acontecerá na Arábia Saudita.

Em homenagem ao centenário do Mundial, que teve a primeira edição realizada no Uruguai, a Fifa decidiu colocar três jogos na América do Sul nos países que fizeram candidatura conjunta para sediar a competição (Argentina, Uruguai e Paraguai). Já a Arábia Saudita era candidata única para 2034.

Segundo a Fifa, os jogos na Argentina, Paraguai e Uruguai serão realizados na semana anterior à abertura da Copa do Mundo de 2030. O Estádio Centenário, palco da primeira final do mundial em 1930, vai receber o primeiro jogo da competição em 2030.

Todas as candidaturas foram aprovadas nas inspeções técnicas. Na avaliação técnica, o trio formado por Espanha, Portugal e Marrocos recebeu nota média de 4,2 numa escala de 5, enquanto o trio sul-americano atingiu 3,6. Já a candidatura saudita para 2034 também recebeu média de 4,2.

A Copa do Mundo de 2030 terá 20 estádios, sendo 11 na Espanha, seis no Marrocos e três em Portugal. Ao todo, serão 17 sedes, sendo nove espanholas, seis marroquinas e duas portuguesas. Já o Mundial de 2034 terá 15 estádios em cinco cidades. O estádio King Salman, em Riade, será o palco de abertura e final.