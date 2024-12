Conmebol confirmou os estádios sul-americanos que receberão três jogos da Copa do Mundo de 2030 - Reprodução de rede social

Conmebol confirmou os estádios sul-americanos que receberão três jogos da Copa do Mundo de 2030Reprodução de rede social

Publicado 11/12/2024 16:24

Monumental de Nuñez, na Argentina, Centenário, no Uruguai, e um novo estádio no Paraguai serão as sedes.

A Fifa confirmou nesta quarta-feira (11) que a Copa do Mundo de 2030 será em Portugal, Espanha e Marrocos , mas terá três partidas na América do Sul. E o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, anunciou queserão as sedes.

A definição dos três primeiros jogos no continente sul-americano é em homenagem ao centenário do Mundial, que teve a primeira edição realizada no Uruguai, em 1930.



Por isso, o Centenário voltará a receber um jogo de Copa do Mundo e será palco da estreia. Há 100 anos, o estádio recebeu a final vencida pelo Uruguai, sobre a Argentina.



Para incluir o Paraguai, onde fica sua sede, a Conmebol está construindo um novo estádio, que se chamará Osvaldo Domínguez Dibb, pai de Alejandro Domínguez que morreu no início de 2024.



Já na Argentina, o estádio do River Plate, palco da final da Libertadores, ganhou a disputa contra La Bombonera, do Boca Juniors, e foi o escolhido.

Na análise da Fifa, os três países sul-americanos receberam a nota 3,6, o que representa risco médio. Estádios, rede hoteleira e transportes são os pontos que geram maior preocupação para os três jogos da Copa do Mundo.