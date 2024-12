Irmão de Sidney Magal, lutador Vinny Magalhães foi preso nos Estados Unidos - PFL

Publicado 13/12/2024 12:53

Rio - O lutador Vinny Magalhães foi preso no último sábado (7), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O irmão do cantor Sidney Magal foi detido sem fiança sob acusações de três crimes a mão armada e será julgado no próximo dia 23, de acordo com a "Ag. Fight". Ele permanecerá preso no centro de detenção Clark County até o julgamento.

Uma discussão com a família da ex-mulher teria sido o motivo da confusão. Segundo o relatório policial, os três crimes foram registrados como "agressão com posse de arma letal". Vinny Magalhães teria ameaçado três pessoas. A ex-mulher do lutador já possui uma medida protetiva, que será revisada e poderá ser ampliada após as novas acusações.

Apesar da gravidade, nenhum disparo foi efetuado. Caso seja condenado, o lutador pode pegar uma pena de até 18 anos de prisão em regime fechado. Vinny Magalhães, de 40 anos, possui um histórico de 19 vitórias e 12 derrotas na carreira. A sua última luta foi em junho de 2021, contra Antônio Carlos Júnior, o "Cara de Sapato", ex-participante do BBB 23.