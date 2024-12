Copa do Mundo de 2026 será em três países: Estados Unidos, México e Canadá - Divulgação /Fifa

Copa do Mundo de 2026 será em três países: Estados Unidos, México e CanadáDivulgação /Fifa

Publicado 13/12/2024 12:27

A Fifa realizou, nesta sexta-feira (13), o sorteio que definiu os grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. Itália, Portugal, Dinamarca, Espanha, Holanda, Croácia e França são cabeças de chave, mas só vão saber o grupo que farão parte depois da Liga das Nações. O torneio irá definir a posição de cada seleção.

As 54 equipes vinculadas à Uefa foram divididas em 12 grupos. Do A ao F, foram sorteadas as 34 seleções com melhor desempenho na Liga das Nações. As chaves do G ao L ficaram com cinco times nacionais em vez de quatro.



Com 16 vagas para a Copa do Mundo de 2026, o primeiro colocado de cada grupo se classifica. Os segundos disputarão jogos eliminatórios, assim como as quatro seleções mais bem colocadas da Liga das Nações que não tenham ficado entre os dois primeiros nos grupos das Eliminatórias.



Levando em consideração o ranking da Fifa, Inglaterra, Bélgica, Áustria e Suíça foram posicionadas como cabeças de chave. O combinado inglês, dos craques Harry Kane e Jude Bellingham, terá entre seus adversários a Sérvia, e a Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho.



Atual campeã da Eurocopa, a Espanha já sabe o caminho que terá até o Mundial. Se superar a Holanda nas quartas de final da Liga das Nações, os espanhóis vão enfrentar Turquia, Geórgia e Bulgária. Em caso de derrota, os adversários serão Polônia, Finlândia, Lituânia e Malta.



A França de Kylian Mbappé, por sua vez, pode pegar Ucrânia, Islândia e Azerbaijão, se derrotar a Croácia nas quartas da Liga das Nações, ou República Checa, Montenegro, Ilhas Faroé e Gibraltar, se perder.

Confira os grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026



Grupo A



Vencedor de Alemanha x Itália



Eslováquia



Irlanda do Norte



Luxemburgo





Grupo B



Suíça



Suécia



Eslovênia



Kosovo





Grupo C



Perdedor de Dinamarca x Portugal



Grécia



Escócia



Belarus





Grupo D



Vencedor de França x Croácia



Ucrânia



Islândia



Azerbaijão





Grupo E



Vencedor de Holanda x Espanha



Turquia



Geórgia



Bulgária





Grupo F



Vencedor de Dinamarca x Portugal



Hungria



Irlanda



Armênia





Grupo G



Perdedor da Holanda x Espanha



Polônia



Finlândia



Lituânia



Malta





Grupo H



Áustria



Romênia



Bósnia e Herzegovina



Chipre



San Marino





Grupo I



Perdedor de Alemanha x Itália



Noruega



Israel



Estônia



Moldávia





Grupo J



Bélgica



País de Gales



Macedônia do Norte



Casaquistão



Liechtenstein





Grupo K



Inglaterra



Sérvia



Albânia



Letônia



Andorra





Grupo L



Perdedor de Croácia x França



República Checa



Montenegro



Ilhas Faroé



Gibraltar