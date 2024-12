Bayern de Munique foi derrotado pelo Mainz no Campeonato Alemão - Daniel Roland / AFP

Publicado 14/12/2024 16:00 | Atualizado 14/12/2024 16:30

Rio - O Bayern de Munique sofreu a primeira derrota no Campeonato Alemão. O time bávaro foi superado pelo Mainz por 2 a 1, neste sábado (14), fora de casa, pela 14ª rodada, e perdeu a invencibilidade. Com a derrota, a diferença para o vice-líder Bayer Leverkusen caiu para quatro pontos.

O time comandado pelo ex-jogador Vincent Kompany teve o controle da posse de bola, mas teve dificuldade para criar oportunidades. Durante os 90 minutos, foram 13 finalizações, mas apenas uma na direção do gol — que foi justamente o gol de Leroy Sané, aos 42 minutos da etapa final.

Já o Mainz, por sua vez, era mais objetivo e perigoso quando tinha a posse de bolam, e chegou a abrir 2 a 0 no placar. Ao todo, foram oito finalizações, sendo que quatro foram na direção do gol e duas balançaram as redes — ambas com o coreano Lee Jae-sung.

Com a derrota, o Bayern de Munique permaneceu na liderança com 33 pontos, mas viu o Bayer Leverkusen vencer e encostar com 29. Já o Mainz é o sexto colocado, com 22. Na próxima rodada, o Bayern encara o Leipzig, sexta-feira (20), às 16h30 (de Brasília), em casa, enquanto o Mainz visita o Eintracht Frankfurt, no sábado (21), às 11h30.