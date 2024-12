Pachuca e Al Ahly se enfrentaram na semifinal do Intercontinental - KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 14/12/2024 17:10 | Atualizado 14/12/2024 17:40

Rio - O Pachuca é finalista do Intercontinental. Em uma partida dramática, o time mexicano venceu o Al Ahly, do Egito, nos pênaltis, por 6 a 5, neste sábado (14), após empate sem gols em 120 minutos. O adversário na decisão será o Real Madrid, dia 18, no Catar.

O jogo foi muito equilibrado. Pachuca e Al Ahly praticamente dividiram a posse de bola e combinaram quase 30 finalizações na partida, com os egípcios em pequena vantagem. Entretanto, faltou pontaria para as duas equipes, que não deram muito trabalho aos goleiros.

O equilíbrio permaneceu nas penalidades. O algoz do Botafogo chegou a sofrer 3 a 1, mas conseguiu reagir. O Al Ahly perdeu duas chances de definir a partida. Nas alternadas, o Pachuca converteu as duas, enquanto os egípcios perderam a última acertando o travessão.