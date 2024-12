Bia Ferreira defendeu o cinturão e manteve o título mundial de boxe - Divulgação / Matchroom

Publicado 14/12/2024 22:00

Rio - Bia Ferreira defendeu o cinturão pela primeira vez e manteve o título mundial de boxe. A boxeadora brasileira venceu a francesa Licia Bourdesa, neste sábado (14), em Mônaco, por decisão unânime dos juízes após dez assaltos.

A baiana lutou com uma luva com as cores do Brasil. Bia Ferreira dominou a luta do início ao fim, mas não conseguiu nocautear a francesa, que resistiu até o último segundo. A superioridade da brasileira se refletiu na vitória por 100 a 90.

Bia Ferreira, de 32 anos, foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e em Paris 2024. A boxeadora baiana também é bicampeã mundial e detentora de dois ouros no Pan-Americano, além de um ouro no Sul-Americano.