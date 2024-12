Arena MRV é o estádio do Athletico-MG - Divulgação/Atletico

Publicado 20/12/2024 11:32

Mais um clube da elite do futebol brasileiro irá aderir ao polêmico gramado sintético. O Atlético-MG oficializou, na noite da última quinta-feira (19), que fará reforma no campo da Arena MRV com instalação de piso 100% artificial. O início da fase de troca está previsto para a próxima semana.

De acordo com a diretoria do Galo, a mudança visa manter a qualidade do campo de jogo durante a temporada, conciliando com a realização de eventos - assim como faz o Botafogo, case de sucesso neste sentido.

O custo para a instalação gira em torno de R$ 12 milhões, de acordo com estudo feito pelo Atlético-MG ao longo de 2024. No ano, o clube mineiro sofreu com críticas quanto à qualidade do gramado e precisou fazer reparos durante o Brasileirão.

Com isso, terão gramado sintético na Série A de 2025 Botafogo, Palmeiras e Atlético-MG. O Santos, que está em período de reforma na Vila Belmiro, estuda adotar o mesmo esquema. O Peixe deve jogar no recém-reinaugurado Pacaembu, que agora também conta com campo de grama artificial.