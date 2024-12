Rodri, do Manchester City, recebeu o Bola de Ouro em outubro deste ano - Darren Staples / AFP

Rodri, do Manchester City, recebeu o Bola de Ouro em outubro deste anoDarren Staples / AFP

Publicado 20/12/2024 10:13

O jornal "The Guardian", da Inglaterra, mesmo após a entrega do Fifa The Best 2024 a Vini Jr., elegeu o espanhol Rodri, do Manchester City, como o melhor jogador do mundo. O veículo deixou o brasileiro do Real Madrid na segunda colocação, à frente do norueguês Haaland, também do clube inglês.

Vini Jr. recebeu o prêmio da Fifa na última terça-feira (17), em Doha, no Catar, ao receber mais votos dos capitães das seleções espalhadas pelo mundo e dos torcedores. Rodri, por sua vez, recebeu a famosa "Bola de Ouro" entregue pela revista francesa France Football.

Para premiar o meia do City, o jornal inglês ouviu 197 pessoas ligadas ao futebol. Foram 23 ex-jogadores e muitos desses brasileiros, como Bebeto, Casagrande, Caio Ribeiro, Juninho Pernambucano, Miranda, Kléberson, Lucas Leiva e Ricardo Rocha, além de três treinadores, como Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite e que tenta agora a carreira de treinador. Além disso, foram ouvidos 171 jornalistas esportivos.



O segundo brasileiro com melhor colocação na lista foi Raphinha, do Barcelona. O atacante da Seleção ficou em 25º lugar. Rodrygo, do Real Madrid, ficou em 31º; Ederson, do Manchester City, em 50º; Gabriel Magalhães, do Arsenal, em 57º; Alisson, do Liverpool, em 79º; e Savinho, também do City, em 94º.