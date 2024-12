Vini Jr fez o Brasil voltar a ter um representante no topo do mundo 17 anos depois - Karim Jaafar / AFP

Vini Jr fez o Brasil voltar a ter um representante no topo do mundo 17 anos depoisKarim Jaafar / AFP

Publicado 17/12/2024 17:10

Catar - Depois da vitória de Vini Jr no The Best, como melhor jogador do mundo , a Fifa divulgou como foram os votos de quem participou da eleição da premiação. O sistema é composto por técnicos e capitães das 211 seleções nacionais reconhecidas pela entidade, além de jornalistas e torcedores.

O jogador mais votado em cada categoria levava 13 pontos. O segundo recebeu 11, o terceiro, nove, e por aí vai até o décimo, que ganhou um ponto. Entre capitães e torcedores, o brasileiro foi quem levou a vitória. Já entre técnicos e jornalistas, o atacante ficou em segundo. Com isso, no somatório, ficou com 48 pontos.

Rodri, por sua vez, superou o jogador do Real Madrid entre técnicos e jornalistas, mas foi o segundo mais votado entre os capitães. Entre os torcedores, o espanhol foi somente o sexto com mais votos, finalizando a somatória com 43 pontos.

Veja as personalidades famosas que votaram em Vini Jr

Pelo lado dos capitães, Alaba e Modric, da Áustria e da Croácia, respectivamente, e Danilo, da seleção brasileira, votaram em Vini Jr como melhor do mundo.

Outros jogadores conhecidos que colocaram o brasileiro em primeiro em suas listas foram: Alphonso Davies, do Canadá; James Rodríguez, da Colômbia; Mohamed Salah, do Egito; Van Dijk, da Holanda;Odegaard, da Noruega; Gustavo Gómez, do Paraguai; e Paolo Guerrero, do Peru.

Entre os técnicos, Dorival Júnior e Didier Deschamps, da França, foram os únicos das dez melhores seleções do mundo no ranking da Fifa a elegerem o atacante como o vencedor.

O argentino Lionel Messi, por outro lado, votou em Lamine Yamal, Mbappé e Vini Jr, respectivamente.

Confira o ranking completo do Fifa The Best

1º - Vini Jr (Brasil, Real Madrid) - 48 pontos

2º - Rodri (Inglaterra, Manchester City) - 43 pontos

3º - Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid) - 37 pontos

4º - Dani Carvajal (Espanha, Real Madrid) - 31 pontos

5º - Lamine Yamal (Espanha, Barcelona) - 30 pontos

6º - Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) - 25 pontos

7º - Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid/aposentado) - 18 pontos

8º - Erling Haaland (Noruega, Manchester City) - 18 pontos

9º - Kylian Mbappé (França, PSG/Real Madrid) - 14 pontos

10º - Florian Wirtz (Alemanha, Bayer Leverkusen) - 8 pontos

11º - Federico Valverde (Uruguai, Real Madrid) - 4 pontos