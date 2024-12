Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo em 2024 - Karim Jaafar / AFP

Publicado 17/12/2024 16:45

Depois de 17 anos, o Brasil volta a esbanjar o fato de ter o melhor jogador do mundo. Vini Jr foi eleito no prêmio Fifa The Best 2024 , nesta terça-feira (17), em Doha, no Catar. Após perder o prêmio Bola de Ouro, da revista francesa France Football, em outubro, o atacante da Seleção deu a volta por cima e foi muito festejado nas redes sociais por torcedores.