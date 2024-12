Comemoração de Vini Jr em jogo do Real Madrid - AFP

Publicado 17/12/2024 16:03

O Fla lembrou do início de Vinicius no clube e ressaltou que ele "representa ao máximo todos os valores de quem acredita e defende" o Rubro-Negro. A publicação também destaca que o atacante é uma inspiração para todo o Brasil. Veja abaixo:

Vini,



É muito difícil encontrar palavras pra dizer o quanto te amamos.



Nascido, criado e condecorado vestindo vermelho-e-preto. Dividimos o Manto, os ídolos, as arquibancadas; as angústias e as festas. Nosso.



Te ver é nos vermos. Seus sonhos são nossos sonhos. Suas lutas são nossas lutas. Suas conquistas são nossas conquistas.



Meu Garoto do Ninho, você representa ao máximo todos os valores de quem acredita e defende o Flamengo: amor pelo esporte, raça até a última gota de suor, alegria nas conquistas, sangue nos olhos contra as injustiças e força nas adversidades. Vibração em cada vitória, dentro e fora de campo - e você vence MUITO, moleque!



Você é o orgulho e a inspiração do Brasil inteiro e é muito lindo ver seu apelido estampado nas camisas; ouvir seu nome cantado e admirado por milhões de crianças que brincam de ser você.



A gente sabia que esse dia chegaria e, mesmo assim, aqui estamos, completamente emocionados.



O mundo inteiro é seu e sua gente tá em festa, cria!

O Real Madrid, por sua vez, foi mais discreto. O clube merengue publicou uma foto de Vinicius e colocou na legenda um emoji de palmas, junto com o nome do prêmio.

Já a CBF se manifestou por meio de seu presidente, Ednaldo Rodrigues. Ele parabenizou Vini Jr e ainda deu destaque para a luta do atacante contra o racismo.

"Parabéns ao Vini Jr, aos seus familiares e amigos pela conquista histórica. Ele merecia o título de melhor jogador do mundo mais que qualquer outro atleta por tudo que fez dentro e fora dos gramados", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.



"Com seus dribles e gols, o Vini deu alegria aos fãs do futebol e também foi um grande personagem na luta contra o racismo no futebol. A CBF se orgulha de ser parceira deste craque também no combate a qualquer tipo de preconceito", completou.

O perfil oficial do Brasileirão também se manifestou. A página fez uma arte de Vini Jr com o prêmio. Ao seu lado, havia uma estátua sua com a frase "Vini, Vidi, Vici". Este é um trocadilho da famosa frase em latim "Vedi, Vidi, Vici", que significa "Vim, vi e venci".

"O mundo é teu, Vini Jr! O melhor. Que orgulho, meu cria!