Germán Cano em treino pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/12/2024 15:50

Rio - O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou que o clube tentou a contratação de Pablo Vegetti para reforçar o elenco visando a próxima temporada. No entanto, a contratação do atacante do Vasco se tornou improvável. O dirigente citou Germán Cano como uma possibilidade, mas não como prioridade para o setor.

"Não é que a gente não tenha interesse no Cano. Estamos com foco em outro centroavante. Não descarto. Estamos em outra missão para tentar outro centroavante. Tentamos o Vegetti, mas ele praticamente renovou com o Vasco", contou o dirigente em entrevista ao podcast "PodZé".

Ídolo do Fluminense, Germán Cano, de 36 anos, teve uma temporada de poucos gols em 2024. Ele enfrentou problemas físicos e anotou apenas sete bolas nas redes. O argentino vinha de duas temporadas anotando 40 gols ou mais.

No Brasileiro de 2024, o Vitória teve Alerrandro como grande destaque. Ele anotou 15 gols e dividiu a artilharia da competição com Yuri Alberto. Porém, o atacante pertence ao Bragantino e não deverá seguir no futebol baiano.