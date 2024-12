Vítor Pereira comandou o Flamengo durante três meses em 2023 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/12/2024 12:29

Rio - O treinador Vítor Pereira, de 56 anos, será o novo treinador do Wolverhampton. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, as últimas partes do acordo foram seladas nesta terça-feira e em breve a contratação do português será oficializada.

Vítor Pereira esta no Al Shabab, da Arábia Saudita, e para assinar com o clube inglês, haverá o pagamento de uma multa rescisória. No clube inglês, ele irá comandar os volantes da seleção brasileira, André, revelado pelo Fluminense, e João Gomes, cria do Flamengo. Além deles, Matheus Cunha e Pedro Lima também atuam na equipe inglesa.

O Wolves encerrou a passagem do treinador inglês Gary Paul O'Neil na última segunda-feira, após a derrota por 2 a 1 para o Ipswich Town, em casa, pela última rodada do Campeonato Inglês. A equipe ocupa no momento a penúltima colocação na tabela.

Vítor Pereira trabalhou no futebol brasileiro entre os anos de 2022 e 2023. Ele dirigiu o Corinthians no seu primeiro ano, sendo vice-campeão da Copa do Brasil e quarto colocado no Brasileiro. No ano passado, ele assumiu o Flamengo, mas durou pouco mais de três meses no cargo, sendo demitido após a goleada por 4 a 1 para o Fluminense, na final do Carioca.