Mykhailo Mudryk é jogador do ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 17/12/2024 09:30

Rio - O atacante Mykhailo Mudryk, de 23 anos, que defende o Chelsea testou positivo para o uso de Meldonium, substância proibida no futebol, e foi suspenso de forma preventiva pela Federação Inglesa de Futebol (FA). Ele pode ser punido por até quatro anos.

O teste antidoping, realizado no fim de outubro, identificou a presença de Meldonium na urina do ucraniano. Ainda haverá um segundo teste para confirmar se realmente a substância estava presente no corpo do atacante do Chelsea.

Mykhailo Mudryk foi contratado pelo Chelsea em janeiro do ano passado, em negociação que pode chegar a 100 milhões de euros caso todas as metas forem atingidas. Ele ficou fora dos últimos quatro jogos, e o técnico da equipe londrina, Enzo Maresca, afirmou que o jogador havia apresentado quadro viral.

Desde 2016, o Meldonium, medicamento anti-isquêmico e também conhecido como mildronato, passou a ser proibido pela WADA (Agência Mundial Antidopagem). A ex-tenista russa Maria Sharapova testou positivo para a substância.

O atacante ucraniano afirmou que a situação gerou nele um "choque total". Mudryk afirmou ser inocente e disse que está " esperançoso de voltar a campo em breve". O Chelsea também emitiu uma nota oficial.

Confira a nota do clube inglês:

"Tanto o Clube como Mykhailo apoiam totalmente o programa de testes da FA e todos os nossos jogadores, incluindo Mykhailo, são testados regularmente. Mykhailo confirmou categoricamente que nunca usou conscientemente quaisquer substâncias proibidas. Tanto Mykhailo quanto o Clube trabalharão agora com as autoridades competentes para estabelecer o que causou a conclusão adversa".