Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 17/12/2024 09:00

Rio - O América do México foi tricampeão do Campeonato Nacional do seu país e dois torcedores do clube irão ganhar um presente muito especial da musa do OnlyFans, Daniella Chavez. A beldade prometeu que iria sortear dois fãs da equipe para participarem da gravação de um vídeo ao lado dela na plataforma de conteúdo adulto.

A promessa foi feita antes da confirmação do título e Daniella Chavez afirmou que mais de três mil torcedores do América do México se inscreveram para concorrer ao prêmio. O clube selou a conquista no último fim de semana.

Nascida no Chile, Daniella Chavez é torcedora do Clube Deportivo O'Higgins, ela inclusive tem o interesse de adquirir a equipe. Porém, há alguns anos a modelo vive no México e também simpatiza com o América.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.