Marquinhos pode defender o Inter em 2025 - Marcelo Goncalves / Fluminense

Marquinhos pode defender o Inter em 2025Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 17/12/2024 10:23

Rio - O atacante Marquinhos, de 21 anos, que disputou a última temporada pelo Fluminense pode reforçar o Internacional na próxima temporada. De acordo com informações do portal "UOL", o Colorado sondou a situação do jovem, que pertence ao Arsenal, da Inglaterra.

O modelo de contratação seria semelhante ao que levou Marquinhos ao Fluminense, um empréstimo com opção de compra. O Inter avalia que Marquinhos seria uma boa aposta, um reforço não muito caro e que poderia recuperar a boa forma no clube gaúcho.

Contratado pelo Fluminense no começo de 2024, Marquinhos foi o principal destaque do clube carioca naquele período. Ele marcou duas vezes na fase de grupos da Libertadores e ganhou a titularidade na época de Fernando Diniz.

Após se lesionar no começo da passagem de Mano Menezes, o atacante perdeu espaço para Kevin Serna e também para Keno. Com isso, o Fluminense o liberou para voltar ao Arsenal, antes do fim do Brasileiro. No total, ele atuou em 29 jogos, com dois gols e duas assistências.