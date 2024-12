O jogador de basquete Janis Timma estava sem clube e ficou fora da seleção da Letônia ao se mudar pra a Rússia - Reprodução de Instagram

Publicado 17/12/2024 10:55

O corpo do jogador de basquete Janis Timma, de 32 anos, foi encontrado sem vida em uma rua de Moscou, na Rússia, na escadaria de um prédio residencial, na segunda-feira (16). As autoridades russas estão investigando, mas a imprensa do país informa que o caso seria suicídio.



O jogador, ex-seleção da Letônia, estava sem clube ao decidir se mudar para a Rússia, após o fim do casamento com a cantora e atriz ucraniana Anna Sedokova, de 42 anos, que fez aniversário na segunda. Ele chegou a disputar um torneio de basquete 3x3.



As autoridades russas encontraram uma mensagem à ex-mulher no celular que estava junto ao corpo de Timma. Eles estavam casados desde 2020 e o anúncio do divórcio ocorreu em 9 de dezembro deste ano.



O relacionamento era considerado difícil e a cantora e atriz afirmou recentemente que eles se "separaram 20 vezes" e depois voltaram a ficar juntos.