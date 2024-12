Thiago Maia está ajudando diretamente no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul - Reprodução

Publicado 17/12/2024 17:07

O volante Thiago Maia, ex-Flamengo e atualmente no Internacional, conquistou o prêmio "Fair Play" na cerimônia do Fifa The Best, realizada nesta terça-feira (17), em Doha, no Catar. Ele recebeu a honraria por causa de atuações solidárias durante as enchentes no Rio Grande do Sul, ajudando no salvamento de pessoas e animais.

Na época, um vídeo de Thiago viralizou. O volante aparece carregando nas costas uma idosa que estava isolada pela enchente, enquanto enfrentava a água que chegava quase à altura de seu peito.

"Eu não me sinto um herói, a minha mãe e meu pai me ensinaram a amar o próximo, independentemente do que esteja acontecendo. Teve um dia em casa que eu acordei e pensei: ‘não posso ficar em casa, as pessoas precisam de mim’. Até que a Dona Evair me encontra e me chama de herói, eu só falo: ‘não, dona Evair, no meu lugar, a senhora teria feito algo parecido'", disse ele.



O jogador também contou que foi afetado psicologicamente pelo desastre. Ele revelou que não tinha mais vontade de jogar futebol, mas que faria todas as ações de novo.

"Com as enchentes, eu quis parar de jogar futebol, psicologicamente, eu fiquei muito afetado, mas faria tudo de novo”, contou Thiago.