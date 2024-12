Assembleia da Ferj - Urbano Erbiste/FERJ

Assembleia da FerjUrbano Erbiste/FERJ

Publicado 19/12/2024 21:59

Rio - Em Assembleia Geral Ordinária na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), realizada nesta quinta-feira (19), foi aprovado o fim do limite de reeleições para o cargo de presidente. A reunião contou com os filiados da entidade, e a decisão foi aprovada de forma unânime.

O atual presidente da Ferj é Rubens Lopes, que estaria em seu último mandato. No entanto, agora, ele pode concorrer na próxima eleição, em 2026.

Botafogo, Fluminense e Vasco enviaram representantes para a reunião na sede da entidade. O único dos quatro grandes que não esteve presente na Assembleia foi o Flamengo.

A decisão de acabar com o limite de reeleições acontece um mês depois da CBF realizar mudanças em seu estatuto eleitoral. Em novembro, foi aprovado o limite para duas reeleições, o que permite o atual presidente da Confederação, Ednaldo Rodrigues, ter três mandatos seguidos.