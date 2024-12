Vítor Pereira comandou o Flamengo durante três meses, em 2023 - Marcelo Cortes / Flamengo

Vítor Pereira comandou o Flamengo durante três meses, em 2023Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/12/2024 19:47

Flamengo, nesta quinta-feira(19). Ele assumirá a equipe depois de Gary O'Neil ter sido demitido no último sábado (14). Vítor Pereira é o novo treinador do Wolverhampton, da Inglaterra. O clube anunciou a contratação do português, que soma passagens por Corinthians e, nesta quinta-feira(19). Ele assumirá a equipe depois de Gary O'Neil ter sido demitido no último sábado (14).

O contrato com o Wolverhampton é válido até junho de 2026. O técnico que estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita, desde fevereiro, mas decidiu deixar a equipe para estrear no futebol inglês.

"Estamos muito felizes em receber Vítor Pereira nos Wolves como novo técnico. É um treinador altamente respeitado e experiente, alcançou sucesso em diferentes ligas e trará nova abordagem", disse Jeff Shi, presidente do Wolves.



"É um momento desafiador para o clube, e queremos agradecer ao Vítor por assumir essa responsabilidade. Temos total confiança na habilidade dele de nos guiar de volta ao caminho, ao lado dos jogadores e comissão. Todo o clube estará unido para apoiá-lo a conquistar o sucesso", completou.

Atualmente, o Wolverhampton ocupa a penúltima colocação da Premier League, com somente duas vitórias, três empates e 11 derrotas. Foram nove pontos conquistados até aqui.



Vítor Pereira estreia no comando da equipe, contra o Leicester, fora de casa, no próximo domingo (22), às 11h (de Brasília).