Lucas Paquetá em ação pela seleção brasileiraRonald Martinez/ Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 19/12/2024 19:52

Sonho antigo do Flamengo, Lucas Paquetá está decidido a voltar ao futebol brasileiro em breve. De acordo com o portal "Goal", o meia do West Ham quer retornar ao país mesmo se for absolvido no julgamento por manipulação de apostas na Inglaterra, marcado para março. Rio -, Lucas Paquetá está decidido a voltar ao futebol brasileiro em breve. De acordo com o portal "Goal", o meia do West Ham, marcado para março.

Se a vontade de Paquetá bastasse, ele já teria voltado ao Brasil no meio do ano, quando se acertou com o Flamengo. Porém, o West Ham descartou negociar o meia brasileiro naquele momento. Agora, já não o trata mais como inegociável e topa conversar, mas deseja uma alta quantia pela liberação.

O Botafogo também manifestou interesse em contratar o jogador. Porém, Paquetá já deixou claro que o Flamengo terá sua preferência para uma volta ao Brasil.

Caso Paquetá

Paquetá é investigado por ter forçado cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. A pena pode ser de seis meses (mínimo) de suspensão ou banimento do futebol.



O brasileiro violou as regras de conduta relacionada a apostas esportivas da Federação Inglesa de Futebol (FA). O jogador deverá ter uma audiência em março junto as autoridades inglesas sobre as suspeitas. Ele nega as acusações. O West Ham tem dado apoio para o brasileiro e colaborado com as investigações.



A investigação partiu de um volume incomum de apostas casadas em dois jogos realizados no mesmo dia, sendo um no Campeonato Inglês e o outro no Campeonato Espanhol. A aposta previa cartão amarelo para Lucas Paquetá no duelo entre West Ham e Aston Villa, e para Luiz Henrique, hoje no Botafogo, na partida entre Real Betis e Villarreal. Ambos receberam cartões.