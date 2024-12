Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 20/12/2024 07:00

Rio - O ano de 2024 foi de muita emoção no futebol, mas também foi de muitas beldades que se destacaram pela beleza e também pelo amor ao esporte. Na retrospectiva do ano que se encerra, O DIA selecionou as cinco principais musas do esporte que se destacaram em 2024.

Nascida no Chile, Daniella Chavez, 34 anos, ficou conhecida mundialmente em 2015 ao viver um affair com Cristiano Ronaldo. A beldade tem uma conta no OnlyFans e neste ano se tornou a personalidade da América Latina com mais fãs na plataforma de conteúdo adulto. Torcedora do O'Higgins, a beldade sonha em compra o clube chileno.

A ex-goleira de hóquei no gelo, Mikayla Demaiter, de 25 anos, trocou o esporte em 2020 para se dedicar exclusivamente ao OnlyFans. Dona de uma beleza estonteante, a beldade tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Conhecida como a "Barbie Paraguaia", Eli Villagra é uma das principais influenciadoras digitais do seu país. Torcedora e musa do Cerro Porteño, ela faz muito sucesso entre os fãs de esporte. No total, Eli tem mais de 239 mil seguidores no Instagram.

Apresentadora de programas de TV e de rádio no Paraguai, Sole Cardozo é considerada uma das mulheres mais belas do país dela. Musa do Olimpia, a beldade é também modelo e garota propaganda de empresas paraguaias. No total, ela tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.

Por fim, uma brasileira. Ravena Hanniely, de 23 anos, foi escolhida pela versão dinamarquesa da revista "Plaboy", a musa dos Jogos Olímpicos de 2022. A influenciadora fez muito sucesso no ano e em 2025 estará como destaque da Barroca Zona Sul, escola de samba do Grupo Especial de São Paulo.