Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 12/12/2024 18:01

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, utilizou sua conta nas redes sociais para criticar influenciadores que gravam conteúdo nas redes sociais ensinando pessoas a ganhar dinheiro. A beldade afirmou que vê a venda de conteúdo erótico como trabalho mais digno.

fotogaleria

"Prefiro vender vídeos eróticos no OnlyFans e não vender ilusão para enganar as pessoas! Todos aqueles milionários de papelão que vendem cursos para serem como eles. Muitos tiram dinheiro de inocentes vendendo cursos e com esse dinheiro agem como milionários para que mais pessoas caiam", criticou.

A chilena afirmou ter visto uma pessoas que vive produzindo conteúdos desse time fingir que estava hospedado em um hotel de luxo em Dubai para enganar seus seguidores.

"Em Dubai, muitos vão até o hotel onde estou hospedada e pagam o passe diário para a piscina que vai custar 50 dólares e eu os vi e ouvi dizerem: "Se você quer ter essa vida, Se você quer ter esses luxos, Se você quer ser como eu, Fale comigo no Instagram que eu te ensino como viver o sonho em Dubai". Eu rio porque eles pagaram pelo passe diário para enganar as pessoas, eles não podem pagar pelos 1.600 por noite! Bem, mas muitos caem", conta.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.