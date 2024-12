Claudinho é jogador do Zenit, da Rússia - Divulgação / Zenit

Publicado 12/12/2024 16:55

O meia-atacante Claudinho esteve na Vila Belmiro nesta quarta-feira para um jogo festivo e aproveitou a oportunidade para externar o desejo de defender o Santos em um futuro próximo O atleta, que defende o Zenit, da Rússia, atuou na base do clube e disse ter uma forte ligação com o presidente Marcelo Teixeira.

Após um ano difícil, onde disputou e venceu a Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe da Vila vem procurando reforços em seu retorno à elite do futebol nacional.

"Devo muito ao Santos e ao Marcelo Teixeira. No início, sempre me ajudou. Ali tive escola, alimentação, estrutura. Se for bom para o Zenit, pode acontecer. Tenho sonho de jogar no Santos", afirmou.

Aos 27 anos, ele afirmou ainda que em caso de retorno, tem como ambição buscar títulos e continuar atuando em alto nível. "Não quero voltar para me aposentar. Quero retornar para render e dar frutos para o Santos como o Santos me deu", afirmou o jogador.

Embora o atleta tenha manifestado o interesse em voltar, a diretoria santista tem como prioridade a definição de um novo treinador, já que Fábio Carille teve o contrato rescindido logo após o título da Série B.

O português Luís Castro era o nome preferido, mas as partes não chegaram a um consenso. De olho no mercado, a diretoria espera acertar a contratação nos próximos dias para, então, definir o elenco para a temporada 2025.