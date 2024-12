Guardiola não vive bom momento no Manchester City - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 12/12/2024 19:47

Espanha - Após a derrota por 2 a 0 para a Juventus, nesta quarta-feira (11), pela sexta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Pep Guardiola foi alvo de críticas de Fabio Capello, ex-técnico, que trabalha como comentarista na TV Sky Sports.



"Guardiola é um grande treinador, mas é muito arrogante e presunçoso. Às vezes até perdeu títulos porque queria mostrar que foi ele quem ganhou e não os jogadores. Deixou fora de jogos importantes peças-chave do time. Na minha opinião, é uma tentativa de tirar protagonismo e mérito da sua equipe", falou Capello.

Pep Guardiola vive sua pior sequência de jogos na carreira, com apenas uma vitória, sete derrotas e dois empates nos últimos dez jogos no comando do Manchester City. Além disso, o time é o quarto colocado no Campeonato Inglês, com 27 pontos, oito a menos que o líder Liverpool.

Capello ainda alegou que os jogadores do City não aguentam mais Guardiola, porque o treinador não teria mais nada de novo para dar aos atletas da equipe Inglesa.

"Talvez os jogadores não aguentem mais o Guardiola porque, a certa altura, ele não tem mais nada de novo para lhes dar", disse.