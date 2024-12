Comemoração de Yuri Alberto em jogo do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Comemoração de Yuri Alberto em jogo do CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 12/12/2024 20:58 | Atualizado 12/12/2024 21:02

Rio - Nesta quinta-feira (12), Yuri Alberto, do Corinthians, esteve na sede da CBF e recebeu o troféu Roberto Dinamite, que premia o artilheiro do Brasileirão . Por meio das redes sociais, o atacante postou uma foto com a taça e exaltou o ídolo do Vasco, que dá o nome à honraria.

"Dinamite, o maior goleador de todos", escreveu o jogador.

Postagem de Yuri Alberto no story do Instagram Reprodução/Instagram @yurialberto

Yuri Alberto anotou 15 gols no campeonato, assim como Alerrandro, do Vitória, que não conseguiu participar da cerimônia. De acordo com a CBF, o atacante do Leão da Barra receberá o troféu na próxima temporada.

Além da honraria, cada um receberá R$ 175 mil: R$ 100 mil são em premiação fixa; e R$ 5 mil por cada gol marcado no Campeonato Brasileiro.

"Foi um momento muito especial junto da minha família. Fazia muito tempo que eu não vinha pra cá e retornar ganhando um presente desse acho que presenteia ainda mais esta temporada, que foi de muito amadurecimento, aprendizado. Mas graças a Deus, com a força da minha família e de Deus, pude dar a volta por cima e terminar o artilheiro da temporada do Brasileiro", disse Yuri Alberto, ao site da CBF.

A premiação



A CBF anunciou a criação do prêmio em março deste ano . A honraria é uma homenagem ao ídolo do Vasco, que é o maior goleador da história do campeonato, com 190 gols. O eterno camisa 10 vascaíno morreu em 8 de janeiro de 2023