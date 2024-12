Paul Pogba está livre no mercado após deixar a Juentus - Divulgação / Juventus

Publicado 12/12/2024 15:58

São Paulo - Campeão do mundo com a seleção francesa, Paul Pogba animou a torcida do Corinthians. Isso porque, em tom de brincadeira, o volante disse que não cobraria nada para jogar com o holandês Memphis Depay no Timão.

Ele deu a declaração durante o programa "The Noite", do SBT. O influenciador Luva de Pedreiro ligou para Pogba, e o apresentador Danilo Gentili perguntou quanto ele cobraria para jogar no Corinthians. O francês citou Memphis e respondeu: "Nada, zero".



Atualmente, o meio-campista está suspenso por doping. Ó francês chegou a pegar uma pena de quatro anos, mas entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu a redução para 18 meses

Pogba testou positivo para testosterona após uma partida contra a Udinese, na primeira rodada do Campeonato Italiano. Ele sequer entrou em campo, mas foi sorteado para a o teste.

Em agosto de 2023, época do exame, o jogador alegou que tomou um suplemento dietético adquirido nos Estados Unidos por conselho de um amigo médico.